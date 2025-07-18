Актриса Евдокия Германова объяснила, почему ее называют скандалисткой

Евдокия Германова — из тех актрис, кого называют «неудобными» в работе. За долгую карьеру в театре и кино за ней закрепилась репутация женщины с резким характером. В интервью WomanHit.ru артистка объяснила, почему ее называют скандалисткой.

Германова не отрицает: да, она бывает резкой. Но ее эмоции — не беспричинны. «Достается» далеко не всем и всегда «по справедливости».

«Были очень мощные доказательства тому, что я могу бездарному человеку или подлому просто открыто об этом сказать. Метафорично говоря, расцарапать всю его прекрасную оболочку», — признается актриса.

Она терпеть не может, «когда транжирят время талантливых людей бездарно». По ее словам, если непрофессионал игнорирует «добрую подсказку», она сначала терпит, а потом — «извини, без предупреждения».

«Но я понимаю, что нельзя так убивать человека, ведь я дипломированный психолог», — добавляет Германова.

Помимо актерского образования, звезда «Розыгрыша» получила диплом психолога. Эти знания, по ее словам, помогают ей «глубже видеть людей» — и в кино, и в жизни.

Кроме того, уже много лет Германова преподает актерское мастерство, где ее навыки в нейролингвистике оказываются как нельзя кстати.

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