Актриса Елена Захарова вывела на красную дорожку семилетнюю дочь Майю. Вместе они посетили кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле.

О появлении Захаровой с дочерью сообщил сайт mk.ru.

Актриса все эти годы оберегала девочку от внимания общественности. Теперь Захарова перестала скрывать дочь.

Как узнали журналисты, Майя унаследовала талант мамы, четыре года занимается балетом. По словам актрисы, дочь посещает школу Илзе Лиепы.

«Мне очень нравится. Сейчас у меня каникулы, и в этом году я иду в школу», - рассказала сама девочка.

Стало известно, что недавно у Майи был дебют – она выступала в Большом зале консерватории вместе с мамой. В проекте «Мэри Поппинс» девочка играла Джейн, а Елена читала.

«Я, честно говоря, волновалась за нее больше, чем она», — не скрывает Захарова.

Ранее 49-летняя актриса делилась, что ни разу не делала уколы красоты.