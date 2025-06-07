49-летняя актриса Елена Захарова призналась, что не делала уколы красоты. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса Елена Захарова рассказала журналистам о своем секрете красоты. По словам знаменитости, она не пользуется услугами косметологов. Не делала Захарова и пластических операций.

«Мой основной секрет красоты, наверно, заключается в том, что я ничего не делаю с лицом. Понятно, что я вижу изменения, которые происходят с возрастом, но я еще не сделала ни одного укола в лицо», — поделилась она.

При этом Захарова не хочет делать инъекции красоты в виде ботокса — актриса выступает за натуральную красоту.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет: обращайте внимание на то, как выглядит косметолог. Если у него естественная красота, то и у вас есть шанс. А если косметолог весь „надутый“, хотя мне кажется, что сейчас это уже не модно, то и вы будете так же выглядеть. Вот я пока такого не хочу», — добавила она.

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