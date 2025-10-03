Актриса Елена Яковлева записала песню и снялась в клипе для молодежного проекта. Она сотрудничала с певицей Светланой Сургановой и талантливыми детьми и подростками из российских городов, где работают предприятия атомной промышленности. Этот музыкальный проект называется «U-235. Песни атомных городов». Об этом сообщает «7Дней.ru».

В рамках проекта выпустили альбом из 14 песен. Его авторами стали молодые люди от 10 до 29 лет из разных уголков России. В своих песнях они рассказывают о любви, дружбе, семье и Родине.

Светлана Сурганова спела дуэтом с двумя юными исполнителями. А Елена Яковлева была так тронута песней «Там, где идет война» автора Максима Ибрагимова из Волгодонска, что не только записала вокальную партию, но и снялась в клипе на эту композицию.

Звезды высоко оценили проект и талант молодежи. Сурганова назвала участников будущими звездами, а Яковлева отметила, что для нее большая честь поддержать таких юных авторов.

