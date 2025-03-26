Актриса Елена Проклова захотела сыграть с Михаилом Ефремовым после УДО

Актриса Елена Проклова заявила о желании сыграть с Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения. Она считает народного артиста «замечательным актером».

Комментарий Проклова дала NEWS.ru. Актриса захотела сыграть с Ефремовым в одном спектакле, если он вернется в театр.

«Конечно, буду (играть – прим.)! Он такой замечательный актер», - поделилась мнением знаменитость.

Ефремов выйдет из колонии 9 апреля. По словам адвоката актера Юрия Падалко, первым делом артист отправится лечить болезнь легких.

Напомним, 24 марта суд одобрил УДО актера. Он присутствовал на заседании по видеосвязи и был спокоен. Актер пообещал больше не садиться за руль. В общей сложности Ефремов провел в колонии 4,5 года.