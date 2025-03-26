Опубликовано 26 марта 2025, 19:291 мин.
Актриса Елена Проклова захотела сыграть с Михаилом Ефремовым после УДО
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Актриса Елена Проклова заявила о желании сыграть с Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения. Она считает народного артиста «замечательным актером».
Комментарий Проклова дала NEWS.ru. Актриса захотела сыграть с Ефремовым в одном спектакле, если он вернется в театр.
«Конечно, буду (играть – прим.)! Он такой замечательный актер», - поделилась мнением знаменитость.
Ефремов выйдет из колонии 9 апреля. По словам адвоката актера Юрия Падалко, первым делом артист отправится лечить болезнь легких.
Напомним, 24 марта суд одобрил УДО актера. Он присутствовал на заседании по видеосвязи и был спокоен. Актер пообещал больше не садиться за руль. В общей сложности Ефремов провел в колонии 4,5 года.