«Ужасно безвкусно»: Лайма Вайкуле о Пугачевой, назвавшей себя Примадонной

Лайма Вайкуле назвала прозвище Примадонна Аллы Пугачевой «безвкусным», об этом сообщает Woman.ru.

Певицу в одном из последних интервью спросили об отношении к Ирине Аллегровой. Однако Вайкуле заговорила не о талантах коллеги, а о том, как ее прозвали в народе — Императрица.

«Взяла прозвище Императрицы потому что у Аллы Борисовны уже была Примадонна. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», — заявила она.

Рассказала Вайкуле и о своем прозвище, которым ее наградили слушатели за невозмутимость на сцене. Однако оно так и не прижилось.

«Правда, и у меня было — Снежная королева. Так что все нормально. Меня так обзывали люди. Я всегда говорила, что я белая и пушистая, теплая, с диким чувством любви и сочувствия. Какая я Снежная королева?» — с удивлением вспомнила она.

При этом Лайма Вайкуле призналась, что ее темперамент иногда только вредит ей. По мнению певицы, за последнее время она много «наболтала».

Напомним, прозвище Примадонны досталось Алле Пугачевой после участия на «Евровидении», где она исполняла одноименную песню. Похожая история случилась и с Ириной Аллегровой. Именно после исполнения хита «Императрица» к ней привязалось это звание.

Ранее мы писали о том, что журналист Михаил Шахназаров возмущен, что Лайме Вайкуле не закрыли въезд в РФ.