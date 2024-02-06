Актриса Елена Бирюкова рассказала о тяжелом переходном возрасте дочери. Об этом она сообщила в шоу «Когда все дома».

По словам звезды ситкома «Саша + Маша», воспитание старшей дочери далось ей нелегко. Бирюкова призналась, что проблемы с ребенком у нее возникли в подростковом возрасте девочки.

«Основная проблема заключается в том, что отпустить нам, родителям, своих взрослеющих детей очень тяжело. Саша в связи с этим боролась, отрываться от меня готова была с кровью, с зубами. Мы ходили к психологу», — рассказала она.

После скандалов в семье, Бирюкова лишила дочь карманных денег и заявила, что будет продолжать ее кормить и оплачивать проездной. Узнав об этом, девочка начала искать первую работу.

«Я пошла работать в подростковый клуб, где проводили дневные вечеринки. Продавала билеты», — рассказала наследница звезды.

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