Актриса Екатерина Волкова сообщила, что сыграет свадьбу с мужем во второй раз

Екатерина Волкова сообщила, что во второй раз сыграет свадьбу с мужем.

Накануне актриса повергла в шок своих поклонников: она опубликовала публикацию, где рассказала о грядущих изменениях в жизни. Тогда подписчики предположили, что Екатерина намекает на развод. Однако Волкова уже объяснила значение своих слов.

Оказалось, что звезда сериала «Воронины» решила снова сыграть свадьбу со своим супругом Андреем Карповым в честь 15-летия официального брака. Екатерина объяснила это решение своим желанием реализовать на торжестве все то, что не получилось сделать в первый раз. Кроме того, тематика предстоящего праздника будет в стиле 90-х.

«Карпов снова на мне женится, я ему это сказала не так давно. Я уже создала чат: "Нам 15 лет, всех ждем". Он говорит: "Только не это!", а я говорю: "Да! Я хочу свадьбу, я хочу платье, я хочу гостей», — поделилась актриса на YouTube-канале «Уютный Synergetic».

Напомним, что Екатерина Волкова и Андрей Карпов познакомились в 2009 году, в 2010-м у звездной пары состоялась их свадьба, а в 2011-м году в семье появилась дочь, которую называли Лизой.

Ранее мы писали о том, что звезда «Ворониных» Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака.

Также сообщалось, что Алсу заговорила о свадьбе после громкого развода.