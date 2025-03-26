Актриса Екатерина Вилкова запустила свой бренд украшений

Российская актриса Екатерина Вилкова запустила свой собственный бренд украшений. В ассортименте — браслеты, цепочки, чокеры и многое другое.

«Все модели я придумываю и собираю для вас сама. Это мои истории о чувствах и эмоциях… Нарядные и скромные одновременно, идеальные для того, чтобы носить каждый день», — написала звезда на официальном сайте магазина.

Цена украшений составляет в среднем 4 тыс. рублей.

Кроме драгоценностей, как указывает «Звездач», Вилкова также намерена торговать кашемировыми шарфами, топами и косынками.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Иван Ургант закрыл свой бизнес во Франции после публикаций в СМИ.