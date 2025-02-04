Инсайдер рассказал, почему госпитализацию P.Diddy из тюрьмы хотели сохранить в тайне

Инсайдер раскрыл, почему госпитализацию американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) из тюрьмы хотели сохранить в тайне. Об этом пишет издание Radar.

Накануне стало известно, что артиста перевезли в нью-йоркскую больницу поздно вечером 30 января, чтобы избежать внимания других заключенных и сотрудников. 55-летний рэпер жаловался на боли в колене, вследствие чего потребовалось провести МРТ. Официально утверждается, что знаменитость не в первый раз беспокоят проблемы с ногой, поэтому травма не вызвана тюремным конфликтом с другими заключенными.

Информатор рассказал, что попытки не привлекать внимание к перемещениям Комбса обусловлены с тем, что в обратном случае мог бы воцариться настоящий хаос. Кроме того, вполне вероятно, что тогда могло бы произойти покушение на музыканта.

Отмечается, что психологическое состояние P.Diddy сейчас далеко от идеала. Рэпер быстро вернулся в тюрьму после МРТ и обследования, однако пребывание в заключении остается для него кошмаром. Исполнитель вынужден обращаться к дыхательным техникам и медитациям, чтобы справиться со стрессом и паникой.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Незадолго до этого P. Diddy предъявили новое обвинение в торговле людьми.