Актриса Екатерина Стулова рассказала, почему тайно вышла замуж за Лагашкина. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин уже более 28 лет живут в браке. Однако сначала об их романе практически никто не знал. По словам актрисы, она специально скрывала свадьбу и венчание.

«Максим как раз настаивал, чтобы мы рассказали побыстрее родителям, а я боялась ревности своего папы, потому что он в детстве всегда говорил мне: „Неужели тебя будет целовать кто-нибудь кроме меня?“ И я думала, что скажут, мол, зачем, да еще так рано, начнут отговаривать», — рассказала она.

В итоге родители Стуловой случайно узнали о замужестве дочери, когда нашли дома документы.

«Они играли в молчанку несколько месяцев, пока мама не позвонила мне и не сказала, что она была у бабушки и рассказывала ей о моем муже. Я спросила, о каком муже, это мой однокурсник, на что услышала: „Доченька, хватит, мы нашли документы“», — вспомнила знаменитость.

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