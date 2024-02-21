Актриса Екатерина Стриженова назвала испытанием работу с Александром Гордоном. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

В феврале 2024 года телеведущему Александру Гордону исполнилось 60 лет. В честь этого события Екатерина написала пост, посвященный коллеге. По словам знаменитости, она неоднократно работала с Гордоном, и это было «то еще испытание». Актриса отметила, что они с Александром «слишком разные люди». Несмотря на это, артистка с удовольствием смотрит их совместные проекты.

«Острый ум, чувство юмора, отрицательное обаяние — все это удивительным образом притягивало женщин. И он этим, конечно, пользовался и продолжает в том же духе», — высказалась знаменитость.

Актриса пожелала юбиляру найти гармонию с собой и миром, а также обрести любовь.

Ранее сообщалось о том, что 55-летняя актриса Екатерина Стриженова пришла на спектакль со свекровью-монахиней. Напомним, что в 2008 году родственница Екатерины ушла в женский монастырь и приняла постриг с именем Иудифь.

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