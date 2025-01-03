НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 января 2025, 09:52
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Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье

Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье

© Скриншот видео, YouTube-канал «Проговори»

Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье. Новый снимок появился в соцсети знаменитости.

В личном блоге Старшова, известная по роли Пуговки в «Папиных дочках», показала, как отметила Новый год. На кадре актриса запечатлена на стеклянной лестнице в алом платье со сборками по бокам. Екатерина дополнила образ белой сумкой, босоножками, сделала «мокрую» укладку и макияж с красной помадой. Наряд подчеркнул стройную фигуру Старшовой, которая профессионально занимается спортом.

Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, после роли в «Папиных дочках» Екатерина не захотела связывать жизнь с кино. Актриса посвятила себя фигурному катанию. Теперь она выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах.

Ранее стало известно, почему Екатерина Старшова не появилась в новых «Папиных дочках». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Александра Цекало снялась без одежды и спровоцировала разговоры о разводе.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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