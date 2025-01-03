Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье
© Скриншот видео, YouTube-канал «Проговори»
Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье. Новый снимок появился в соцсети знаменитости.
В личном блоге Старшова, известная по роли Пуговки в «Папиных дочках», показала, как отметила Новый год. На кадре актриса запечатлена на стеклянной лестнице в алом платье со сборками по бокам. Екатерина дополнила образ белой сумкой, босоножками, сделала «мокрую» укладку и макияж с красной помадой. Наряд подчеркнул стройную фигуру Старшовой, которая профессионально занимается спортом.
Напомним, после роли в «Папиных дочках» Екатерина не захотела связывать жизнь с кино. Актриса посвятила себя фигурному катанию. Теперь она выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах.
Ранее стало известно, почему Екатерина Старшова не появилась в новых «Папиных дочках». Подробности читайте в этой новости.
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