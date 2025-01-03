Актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» похвасталась фигурой в алом платье

Напомним, после роли в «Папиных дочках» Екатерина не захотела связывать жизнь с кино. Актриса посвятила себя фигурному катанию. Теперь она выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах.

Ранее стало известно, почему Екатерина Старшова не появилась в новых «Папиных дочках». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Александра Цекало снялась без одежды и спровоцировала разговоры о разводе.