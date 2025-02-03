Актриса Екатерина Ильина рассказала о страхе остаться безработной. Об этом сообщает Леди Mail.

28-летняя актриса Екатерина Ильина начала свою карьеру в 2016 году. Знаменитость признается, что сейчас ей не приходится жаловаться на количество работы — она задействована сразу в нескольких проектах.

Однако Ильина рассказала, что страх потери работы у нее присутствует.

«Страх, что у тебя не будет работы, идет с тобой рука об руку на протяжении всей твоей карьеры. Потому что даже если ты снялся в каком-то успешном проекте (и не в одном), это еще не гарантирует, что тебя снова и снова будут куда-то приглашать», — объяснила она.

По словам актрисы, для того, чтобы быть всегда востребованной, необходимо «отражать сегодняшнюю действительность» и быть понятной зрителю.

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