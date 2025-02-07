Актриса Екатерина Гусева заявила, что работает не ради денег. Об этом сообщает «Теленеделя».

48-летняя актриса Екатерина Гусева, известная своей ролью в сериале «Бригада», высказалась о работе. По словам знаменитости, она часто отказывается от некоторых ролей.

«Из-за денег не работаю и никогда не работала. Никого не осуждаю, понимаю, особенно мужчин-актеров, которым семью кормить, но у меня никогда не был в приоритете заработок», — заявила она.

Гусева также рассказала, что с большой избирательностью подходит к театральным постановкам, которые она посещает.

«Что касается театра в целом, я редкий гость в зрительном зале, просто потому, что боюсь разочарований, „потерянных вечеров“, поэтому хожу очень выборочно, по рекомендации», — объяснила она.

При этом дети актрисы не собираются идти по стопам матери.

«Сын мой снимался в кино и сказал мне такую фразу: „Нужно быть одержимым этой профессией, чтобы ее вынести“. Он выбрал для себя другую», — добавила Гусева.

Ранее мы писали о том, что 48-летняя актриса из «Бригады» Екатерина Гусева снялась без макияжа в самолете.