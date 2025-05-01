Актриса Екатерина Гусева впервые за несколько лет вышла в свет с мужем Абашкиным

Актриса Екатерина Гусева впервые за несколько лет вышла в свет с мужем Владимиром Абашкиным. Супруг звезды бизнесмен, а не актер, поэтому крайне редко ходит по светским мероприятиям вместе с женой.

Пара, которая в этом году отметила 28-летие совместной жизни, появилась на премьере спектакля «Женитьба», сообщает Kp.ru. Ни Екатерина, ни Владимир наряжаться не стали и выбрали для появления на публике скромные образы — актриса была в платье в мелкий цветочек, а ее муж в черной рубашке и брюках. Также на мероприятии заметили Лизу Арзамасову с Ильей Авербухом, Катерину Шпицу, Ольгу Кабо с 12-летним сыном и многих других.

Напомним, что Екатерина Гусева и Владимир Абашкин воспитывают двоих детей – сына Алексея и дочь Анну. Старший уже окончил МГИМО, поступил в магистратуру и начал работать. А вот наследница актрисы еще пока учится в школе. Анна идет по стопам мамы, играет на сцене и занимается вокалом.

Гусева делилась с журналистами, что спустя 28 лет до сих пор чувствует себя счастливой рядом с мужем. При этом их отношения неидеальны. Екатерина рассказывала, что трудности случаются, но они стараются с ними справляться.

Ранее Екатерина Гусева снялась без макияжа в самолете.