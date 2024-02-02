Актриса Дина Корзун раскрыла причину возвращения в Россию после жизни в Лондоне

Актриса Дина Корзун назвала главную причину возвращения в Россию в 2021 году. Она продолжительное время проживала в Лондоне с мужем, бельгийским режиссером-документалистом Луи Альфредом Франком, в браке с которым родились две дочери.

«Мы приехали в Москву в 2021 году из-за ковида. В Европе все было закрыто: школы, театры и так далее. А тут мои дети пошли в школу и общались с одноклассниками, и мы ходили на праздники, пусть и в масках», - сказала Корзун в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что девочкам очень понравилось в школе, они смогли быстро адаптироваться, так как хорошо говорят на русском языке, пусть и с акцентом. Сейчас Итала и София хорошо учатся, их постоянно хвалят учителя.

«За три года у них уже сложился свой круг общения: подруги, волейбольная команда, шахматы, танцы. Просто комфортная, интересная, насыщенная жизнь», — заключила Корзун.

Ранее мы писали, что Дина Корзун и Чулпан Хаматова долгое время были близкими подругами. Как призналась артистка, с Хаматовой она перестала общаться еще пять лет назад из-за разных взглядов.