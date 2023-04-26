В Большом театре наградили лауреатов музыкальной премии BraVo

25 апреля в Москве на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России прошло вручение V Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Церемония объединила более десяти стран.

На церемонии вручения премии публика увидела выдающихся исполнителей классического искусства.

Ведущими церемонии в этом году стали Елена Север и Вячеслав Макаров. Они представляли гостей и лауреатов премии, знакомя зрителей со всеми важными событиями, которые произошли на классической сцене со времен последней IV церемонии вручения.

«В этом году Церемония имеет особое значение. Участие в ней представителей стольких стран демонстрирует силу России и является важным знаком того, что наша страна, как и прежде – один из центров мировой культурной жизни», – сказала Елена Север.

В числе почетных гостей церемонии по красной дорожке прошли: Сергей Филин, Оксана Федорова, ЮрКисс, Яна Рудковская, ВладиМир, Мот, Владимир Кристовский, Константин Майор, Лаура Джугелия, Елена Крыгина, Даниил Берг, Александр Рогов, Константин Андрикопулос, Настасья Самбурская, Игорь Цвирко, Анастасия Задорина и другие известные персоны.

В этом году драгоценные скрипичные ключи получили: «Концертная/театральная площадка года» – «Дубай Опера», «Открытие года» – Дарья Горожанко (Большой театр Беларуси), «Лучший классический мужской вокал» – Сергей Скороходов, солист Мариинского театра, «Лучший классический женский вокал» – Хибла Герзмава, «Оркестр года» – Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, «Балет года» – «Танцемания» (Большой театр), «Опера года» – «Борис Годунов», «Мировая звезда» – Светлана Захарова, «Дирижер года» – маэстро Владимир Федосеев, «Композитор года» – Софья Губайдуллина, Специальная номинация «За поддержку классического искусства» – ПАО «Газпром».

Номинация «Исполнитель года из страны-партнера»: Венгрия – Антал Залай (скрипка), Казахстан – Азамат Желтыргузов (баритон), Сербия – Катарина Мрвич (скрипка), Венесуэла – Мигель Санчез, тромбон, Сирия – Миссак Багбудариан (дирижер), Аргентина – Вероника Канхеми (сопрано).

Кроме этого, особой награды от оргкомитета Премии удостоился Заслуженный артист ДНР – солист «Донбасс Оперы» Владислав Лысак.

Традиционно в церемонии вручения Премии BraVo приняли участие признанные звезды классической сцены. В этом году с впечатляющими номерами в Большом театре выступили солисты балета Сергей Полунин, Арсений Беляков и Светлана Захарова, Екатерина Крысанова и Семен Чудин, лауреат премии BraVo 2022, солистка Измирского государственного симфонического оркестра скрипачка Шефика Кутлуер (Турция), лауреат премии BraVo 2022 сопрано Чжан Лей (КНР), Кенан Андауи (уд, Сирия), лауреат премии BraVo 2019 Иван Бессонов (фортепиано), а также Квартет БСО им П.И. Чайковского.