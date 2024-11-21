Актриса Диана Пожарская вышла в свет в мини-платье без Ивана Янковского

Актриса Диана Пожарская — нечастный гость светских мероприятий. Но на днях она решила выйти в свет. Причем без возлюбленного Ивана Янковского, который обычно ее везде сопровождает.

Звезда «Отеля Элеон» была замечена на праздновании первого года проекта Mum’s Club. Она была в черном коротком платье. Образ она дополнила туфлями на шпильке, серьгами, а также красной помадой. Волосы Диана собрала в гладкий низкий хвост. Кадры с актрисой появились в социальных сетях.

Судя по всему, Пожарская пришла на мероприятие одна из-за его формата, и это никак не связано с проблемами в браке. Напомним, что Иван женился на Диане в 2021 году. Вместе они воспитывают сына Олега. В одном из интервью Янковский делился, что очень любит супругу и считает ее целостной и мудрой женщиной.

К слову, Диана старается во всем поддерживать мужа. Даже недавно, когда его раскритиковали за сериал «Преступление и наказание», актриса встала на его защиту.

«Нам просто все равно», - публично заявила она.

Ранее сваха рассказала, за что Иван Янковский полюбил Диану Пожарскую.