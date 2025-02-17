Актриса Диана Пожарская в платье из фотопленки снялась рядом с мужем Янковским

Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский снялись в новой фотосессии для журнала. Девушка позировала для супруга в платье из фотопленки. А он изображал фотографа. Кадры появились в соцсетях.

Артисты стали героями нового номера журнала стилиста Алеко Надиряна. В своем Telegram-канале он показал обложку, на которой красовались звездные супруги.

Диана была в черном платье из фотопленки из архивной коллекции Valentin Yudashkin. Она дополнила образ капроновыми гольфами, распустила волосы и предстала с ярким макияжем губ. Янковский лежал на полу с фотоаппаратом в руках. На нем был темный свитер и голубые джинсы.

Напомним, что слухи о романе знаменитостей появились в 2020 году. Тогда они не комментировали сообщения в прессе, а 17 февраля 2021 года расписались в ЗАГСе. О счастливом событии они рассказали только через год. Актеры воспитывают сына Олега, которого назвали в честь прадедушки.

Ранее мы писали о том, что Вера Кинчева раскрыла причину расставания с Иваном Янковским. Она рассказала о страданиях и мучениях в отношениях.