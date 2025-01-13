Актриса Диана Пожарская снялась в бикини с Иваном Янковским

Слухи о том, что актеры вместе, появились еще в 2020 году. Однако долгое время никаких подтверждений не было. Иван и Диана скрывали роман и не давали никаких комментариев. А в 2021 году они в тайне отправились в ЗАГС и стали мужем и женой.

К слову, в беседе с журналистами Пожарская как-то делилась, что им с Иваном совершенно не мешает работа. То, что они оба актеры, наоборот помогает им. По словам Дианы, они обсуждают проекты друг друга, а также у них нет запретов на откровенные сцены, так как они оба профессионалы.

Ранее Диана Пожарская начала распродавать свой гардероб.