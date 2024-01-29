Актриса Диана Корзун признала, что ее дочерей тепло приняли в российской школе. Об этом сообщает aif.ru.

Диана Корзун уже давно живет не в России. В 2004 году она сыграла свою первую роль в Голливуде, позже познакомилась с бельгийским музыкантом Луи Франком, за которого вышла замуж. Сейчас у Корзун две дочери. Их она решила отдать в российскую школу. Специально для этого актриса прилетела в Россию.

«Россия-то не закрыта. Летают самолеты через Стамбул, через Белград — летают все, кому нужно. Наша семья, например, провела Новый год там с бабушками и дедушками», — рассказала она.

По словам Корзун, ее дочерей приняли в школе с большим теплом и трепетом. Актриса добавила, что отдала дочерей в коммерческую школу.

«Моих детей так тепло приняли! Все, начиная от директора и до медсестры и охранников. И весь класс, и учителя. Дочки очень стараются, серьезно к этому относятся, учатся», — призналась Корзун.

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