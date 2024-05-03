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Опубликовано 03 мая 2024, 14:52
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Актриса Дарья Повереннова призналась, что полтора года не виделась с дочерью

Актриса Дарья Повереннова призналась, что полтора года не виделась с дочерью

© Starface.ru

Актриса Дарья Повереннова призналась, что полтора года не виделась с дочерью. Об этом она рассказала в соцсетях.

Актриса Дарья Повереннова выложила в соцсетях совместный снимок с дочерью Полиной, которая уже долгое время живет в Корее.

«Поля, как же я скучаю. Полтора года не виделись живьем… Дети решают свою жизнь сами, а ты лишь наблюдаешь, но и помогаешь, когда необходимо», — написала актриса.

Девушка уехала из России в 2021 году. Полина работает и живет в Сеуле. Повереннова рассказывала, что ее дочь работает пиар-менеджером в корейской рекламной компании.

Ранее актриса признавалась, что часто разговаривает с дочерью по видеосвязи.

«По видеосвязи разговариваем примерно раз в неделю. В остальное время переписываемся или просто говорим по телефону», — делилась она.

Ранее мы писали о том, что Дарья Повереннова не требует от 31-летней дочки рожать ей внуков.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Дарья Повереннова
звездные дети
общение