Актриса Дарья Повереннова пожаловалась на новый вид мошенничества. Об этом она сообщила в соцсетях.

52-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, что столкнулась с мошенниками. Знаменитость отметила, что с ней через интернет связались якобы из «Почты России». Оператор на том конце провода объяснил, что на ее имя поступила посылка, которая якобы потерялась.

Повереннову попросили продиктовать код из смс, чтобы отправление нашлось. Но актриса не поверила оператору и сообщила, что не назовет код.

«Тут меня осенило, что это, скорее всего, мошенники. И я сказала, что не дам код. Мошенники — крутые манипуляторы! Что могу посоветовать: все сомнительные звонки из „учреждений“ скорее пранк, так как почти все госорганы в цифре и вам поступают уведомления», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что семья обманувшего Ларису Долину мошенника решила заработать на информации о нем.