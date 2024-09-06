Актриса Чулпан Хаматова назвала условие для ее возвращения в Россию

Актриса Чулпан Хаматова поразмышляла на тему возвращения в Россию и назвала условие. Она заявила, что приедет назад, если в стране «изменится все». Она предположила, что для этого всем патриотам придется сделать лоботомию. Ее слова приводит Telegram-канал «В стране», ссылаясь на ее интервью для иностранного источника.

В беседе с журналистом Хаматова призналась, что не может представить свое возвращение в РФ в ближайшее время. Сейчас своим домом она считает Латвию, а о прежней жизни не вспоминает. Артистка, ставшая популярной благодаря работе в России, заявила, что ждет прихода «условного Горбачева», который все перевернет в государстве.

При этом Чулпан уточнила, что этого будет недостаточно. Ей нужно, чтобы у россиян изменилось сознание. Этот процесс она сравнила с реабилитацией и отметила, что помочь сделать это может только лоботомия.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из страны после начала СВО. Сейчас она пытается строить карьеру в Прибалтике.

Ранее Чулпан Хаматова впервые за долгое время вышла в свет, приехав на Венецианский кинофестиваль.