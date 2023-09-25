Актриса Чеснокова рассказала, как ее оскорбили ведущие шоу «Давай поженимся!»

Популярная блогерша и актриса Ирина Чеснокова поделилась эмоциями от участия в шоу «Давай поженимся!». Она заявила, что ведущие телепрограммы ее оскорбили. Звезда рассказала об инциденте в выпуске YouTube-шоу «Гуд Морнинг».

Знаменитость пояснила, что стала участницей программы случайно. Она отдыхала в баре, где познакомилась с редактором шоу и получила предложение сняться в качестве невесты. Ирина согласилась, но не подозревала, что произойдет потом.

По словам артистки, ведущие шоу назвали ее хамкой и пристыдили за поведение. По их мнению, девушка совершенно не умеет себя вести.

«Женихи хорошие были. Удивительно, что один, который был там, до сих пор по шоу по всем ходит», – поделилась звезда.

Чеснокова пояснила, что этот претендент на ее сердце на данный момент участвует в романтическом шоу «Сердце Клавы», где мужчины соревнуются за возможность встречаться с певицей Клавой Кокой.

Ранее мы писали о том, как Лариса Гузеева назвала участницу шоу «Давай поженимся!» эскортницей. В студию программы пришла 21-летняя девушка Варвара. Она надеялась найти жениха, но наткнулась на критику ведущей Ларисы Гузеевой. Сначала актриса заявила, что девушку ждет тяжелая судьба из-за ее привлекательности.