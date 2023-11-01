Актриса Барбара Брыльска ведет закрытый образ жизни из-за проблем со здоровьем

Польская актриса Барбара Брыльска, известная российским зрителям по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» ведет затворнический образ жизни и почти не общается с журналистами.

Она поселилась в одноэтажном доме, расположенном в 90 километрах от Варшавы. В декабре 2022 года артистка сломала позвоночник и едва не лишилась голоса.

«Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Я сейчас не в форме. Молюсь. Не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее», — признавалась Брыльска.

Актриса также не скрывала, что ее физическое и духовное состояние находятся в недостаточно хорошем состоянии, сообщает News.ru.

В 2007 году в Польше вышла книга под названием «Барбара Брыльска в самой трудной роли». В этом же году состоялась премьера фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Последний раз актриса снималась в кино в 2014 году, больше она не соглашалась ни на какие роли.

Ранее мы писали, что 82-летняя Барбара Брыльска не прошла мимо заявления своей коллеги Валентины Талызиной и решила прокомментировать продажу нижнего белья на Мосфильме. Звезда «Иронии судьбы, или с легким паром!» отметила, что действительно такие эпизоды были, но она не торговала трусами, а просто привозила подругам и друзьям то, что они просили.