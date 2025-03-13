Актриса Бабушкина вспомнила, как жила в центре Москвы после переезда из Иркутска

Актриса Кристина Бабушкина рассказала о переезде из Иркутска в Москву. Звезда «Беспринципных» вспомнила о жизни в центре столицы в интервью WomanHit.ru.

Женщина сменила место жительства после поступления в Школу-студию МХАТ. Тогда ей было 20 лет. Приехав в Москву, она почувствовала страх и одиночество. Ей было некомфортно вдали от родных, когда рядом были только незнакомые люди. Кристина вспомнила, что в тот период полностью погрузилась в учебу.

Актриса рассказала, что ее общежитие находилось в самом центре столицы.

«Это, конечно, не слабо — появиться в столице и сразу поселиться на 3-й Тверской, учиться в Камергерском переулке и видеть даже из окон невероятную Москву, красивую, большую, и находиться рядом просто с нереальными людьми. Вот я сейчас с тобой разговариваю и вспоминаю, как прибегала в столовую — и с одной стороны сидит Мягков, с другой — Невинный, Калягин, Любшин… И педагоги: Лобанов, Табаков… Я из Иркутска как будто улетела в космос», – поделилась воспоминаниями звезда.

Бабушкина подчеркнула, что сразу начала активно работать, так как хотела доказать, что занимает свое место не просто так. Она отметила, что поддерживала связь с родными и бегала на телеграф, так как мобильные телефоны слишком дорого стоили.

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