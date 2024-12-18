Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть во время съемок. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Во время съемок сериала «Фишер» случилось ЧП — фургон, в котором должна была гримироваться актриса Ирина Старшенбаум, провалился в пропасть. МЧС Абхазии, где проходят съемки сериала, уже второй день не могут достать автоприцеп из ямы.

По данным Ксении Собчак, в момент происшествия самой актрисы внутри фургона не было, пострадавших также нет.

Сериал, в котором играет Старшенбаум, основан на реальных событиях — прозвище «Фишер» имел серийный убийца Сергей Головкин, орудовавший в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 годы.

Ранее мы писали о том, что Ирина Старшенбаум рассказала о работе с Петром Федоровым на съемках фильма «Туда».