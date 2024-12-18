НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 16:52
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Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть во время съемок

Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть во время съемок

© Kashaev Pavel/East News

Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть во время съемок. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Во время съемок сериала «Фишер» случилось ЧП — фургон, в котором должна была гримироваться актриса Ирина Старшенбаум, провалился в пропасть. МЧС Абхазии, где проходят съемки сериала, уже второй день не могут достать автоприцеп из ямы.

По данным Ксении Собчак, в момент происшествия самой актрисы внутри фургона не было, пострадавших также нет.

Сериал, в котором играет Старшенбаум, основан на реальных событиях — прозвище «Фишер» имел серийный убийца Сергей Головкин, орудовавший в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 годы.

Ранее мы писали о том, что Ирина Старшенбаум рассказала о работе с Петром Федоровым на съемках фильма «Туда».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал «Кровавая барыня»
Автор:Александр Асташкин
Тег:
происшествие