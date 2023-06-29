Актриса Анна Старшенбаум рассказала, что тяжело переносит вторую беременность

Актриса Анна Старшенбаум, которая находится на раннем сроке беременности, сообщила, что мучается из-за сильного токсикоза.

Об этом пишет kp.ru.

Недавно в своем личном блоге актриса выложила пост, в котором рассказала, как переносит вторую беременность. Она отметила, что очень остро реагирует на все происходящее. Звезду «Эскортниц» все время укачивает и тошнит.

Старшенбаум также рассказала, что чувствует по отношению к своему избраннику. Она отметила, что проживает лучший период в жизни и еще никогда не была так счастлива.

Узнав о второй беременности, Анна переехала за город вместе со своим возлюбленным Даниилом Наумовым, который занимается велосипедным спортом и катается на сноуборде.

Напомним, Анна восемь лет была в браке с коллегой Алексеем Бардуковым, от которого у актрисы есть 12-летний сын Иван. Артистка тяжело переживала разрыв отношений, однако теперь в ее жизни новый период.

Также напомним, что в 2021 году российская актриса и участница программы «Ледниковый период» на «Первом канале» Анна Старшенбаум получила травму.