15-летняя Анна Пересильд впервые публично высказалась о 19-летнем Ване Дмитриенко

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд впервые прокомментировала тесную дружбу с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко.

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд снялась в клипе начинающего артиста, а также появилась с ним на светском мероприятии, спровоцировав слухи о романе.

Молодые люди начали публиковать отрывки из совместного клипа, где изображали влюбленных, а также намекнули в соцсетях, что вместе провели 14 февраля.

На презентации альбома группы «Мандрагора», солисткой которой является Юлия Пересильд, Анна впервые ответила на вопрос о Ване и призналась, что он «нормально целуется», сообщает Woman.ru.

«Надеюсь, они и правда счастливы вместе», - отметили в комментариях пользователи Сети.

При этом многие выразили мнение, что слухами о романе Пересильд пиарит новый клип Дмитриенко.

Ранее актриса Юлия Пересильд выразила сомнение в том, что ее 15-летняя дочь Анна захочет сниматься в будущем. Она не исключила, что наследница может выбрать другую профессию, несмотря на популярность, обрушившуюся на нее после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».