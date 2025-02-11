Актриса Анна Михайловская вместе с сыном покинула Россию

Актриса Анна Михайловская с сыном улетела из России в Дубай. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Анна Михайловская рассказала в своем блоге о путешествии в Дубай. Знаменитость отправилась туда на отдых вместе с 10-летним сыном Мирославом.

«На месте. Улетели к солнышку», — написала она.

Михайловская показала, как сын помогает ей везти чемоданы на тележке в аэропорту и пожаловалась, что все время берет на отдых слишком много вещей.

«Каждый раз хочу полететь с одним чемоданом, но каким-то образом не получается», — подписала видео она.

Напомним, Анна Михайловская — российская актриса театра и кино. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Молодежка», «Кадетство», «Ночная смена» и «Маргоша».

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