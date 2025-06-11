Актриса Анна Ковальчук и ее 24-летняя дочь Злата пришли на ТЭФИ в черных платьях

47-летняя звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук и ее 24-летняя дочь Злата посетили церемонию вручения телепремии ТЭФИ-2025. Они были в черных нарядах, которые подчеркнули стройные фигуры.

Актрисы предстали перед фотокамерами в элегантных черных платьях с открытыми плечами. Если образ Ковальчук отличался сдержанной классикой, то ее дочь добавила дерзости наряду с эффектным разрезом, подчеркивающим стройные ноги. Родственницы распустили волосы и остановили выбор на нюдовых оттенках в макияже.

Напомним, что Злата — дочь Анны Ковальчук и актера Анатолия Ильченко, брак которых распался в 2005 году. С 2007 года актриса замужем за бизнесменом Олегом Капустиным, в этом союзе родился 15-летний сын Добрыня.

Младшая Ковальчук пошла по стопам родителей и выбрала актерскую карьеру. Многие поклонники считают, что мать и дочь выглядят словно сестры.

Напомним, что с недавнего времени Анна Ковальчук ходит с короткими волосами. Она сменила имидж для съемок в новом 25 сезоне сериала «Тайны следствия». Актриса вспомнила, что в последний раз такая прическа у нее была в детском саду.

Ранее Анна Ковальчук прокомментировала брак сестры Катерины с юмористом Гариком Харламовым.