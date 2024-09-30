Актриса Анна Хилькевич рассказала об отсутствии послеродовой депрессии

Анна Хилькевич рассказала об отсутствии послеродовой депрессии. Об этом стало известно из соцсетей.

17 сентября Анна Хилькевич стала мамой в третий раз — у нее родилась дочь Оливия от бизнесмена Артура Волкова. Несмотря на недавние роды, актриса активно делится новостями в соцсетях. Так, она уже успела похвастаться своей подтянутой фигурой и рассказала, что находится в приподнятом настроении.

«В этот раз у меня не то что нет послеродовой депрессии, у меня послеродовая эйфория. Видимо потому, что я знаю, что ожидать», — рассказала она.

При этом Хилькевич отметила, что во время первых родов в 2015 году она испытывала послеродовую депрессию.

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. По словам актрисы, она познакомилась с будущим мужем случайно — когда попыталась занять место вне очереди на одной из парковок.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич снялась в облегающем платье после родов.