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«Черная помада и порванные чулки»: Анна Хилькевич примерила готичный образ — и ей идет

35-летняя актриса Анна Хилькевич снялась в экстравагантном образе. Стиль панк-рок, готика и темный мейк ей, безусловно, к лицу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Хилькевич в музее

Фото: Instagram @annakhilkevich

Визитной карточкой актрисы Анны Хилькевич долгое время являлся образ милой и нежной блондинки. Личный микроблог актрисы пестрит женственными образами, фотографиями с детьми и мужем. Однако леди решила кардинально сменить образ и перейти на «темную» сторону. На этот раз актриса сериала «Универ» предстала в очень необычном для себя образе. В личном Instagram-аккаунте Хилькевич разместила свою фотографию, на которой любимицу не узнали даже поклонники.

Молодая мама накрасила губы черной матовой помадой и зачесала локоны на один пробор. Наверх Хилькевич надела кожаный оверсайз-бомбер, снятый с мужского плеча, и футболку в стиле AC DC. Стройные ноги актрисы украсили чулки в сеточку, порванные в зоне бикини, и грубые берцы. Из нежной леди Анна превратилась в рокершу. На кадре актриса приняла нескромную позу и села на кухонную столешницу. Даже и не скажешь, что перед нами молодая мама. Анна рушит любые стереотипы, и это не может ни радовать. «Поверь мне, подруга! С тобой я могу поговорить обо всем», — дерзко подписала публикацию артистка.

К слову, после этой публикации Анна Хилькевич поделилась с поклонниками не менее шокирующим фото. Актриса выложила свой обнаженный кадр и попрощалась с Instagram. Подписчики микроблога российской звезды были просто шокированы.

«Возможно, это будет последняя фотография в Инстаграм. Если уходить, то красиво. Прости, мой дорогой муж, больше такого не повторится», — подписала Анна.

Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru, Instagram

Источник: Instagram @annakhilkevich
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