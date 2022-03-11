«Черная помада и порванные чулки»: Анна Хилькевич примерила готичный образ — и ей идет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @annakhilkevich
Визитной карточкой актрисы Анны Хилькевич долгое время являлся образ милой и нежной блондинки. Личный микроблог актрисы пестрит женственными образами, фотографиями с детьми и мужем. Однако леди решила кардинально сменить образ и перейти на «темную» сторону. На этот раз актриса сериала «Универ» предстала в очень необычном для себя образе. В личном Instagram-аккаунте Хилькевич разместила свою фотографию, на которой любимицу не узнали даже поклонники.
Молодая мама накрасила губы черной матовой помадой и зачесала локоны на один пробор. Наверх Хилькевич надела кожаный оверсайз-бомбер, снятый с мужского плеча, и футболку в стиле AC DC. Стройные ноги актрисы украсили чулки в сеточку, порванные в зоне бикини, и грубые берцы. Из нежной леди Анна превратилась в рокершу. На кадре актриса приняла нескромную позу и села на кухонную столешницу. Даже и не скажешь, что перед нами молодая мама. Анна рушит любые стереотипы, и это не может ни радовать. «Поверь мне, подруга! С тобой я могу поговорить обо всем», — дерзко подписала публикацию артистка.
К слову, после этой публикации Анна Хилькевич поделилась с поклонниками не менее шокирующим фото. Актриса выложила свой обнаженный кадр и попрощалась с Instagram. Подписчики микроблога российской звезды были просто шокированы.
«Возможно, это будет последняя фотография в Инстаграм. Если уходить, то красиво. Прости, мой дорогой муж, больше такого не повторится», — подписала Анна.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru, Instagram