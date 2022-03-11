«Черная помада и порванные чулки»: Анна Хилькевич примерила готичный образ — и ей идет

Молодая мама накрасила губы черной матовой помадой и зачесала локоны на один пробор. Наверх Хилькевич надела кожаный оверсайз-бомбер, снятый с мужского плеча, и футболку в стиле AC DC. Стройные ноги актрисы украсили чулки в сеточку, порванные в зоне бикини, и грубые берцы. Из нежной леди Анна превратилась в рокершу. На кадре актриса приняла нескромную позу и села на кухонную столешницу. Даже и не скажешь, что перед нами молодая мама. Анна рушит любые стереотипы, и это не может ни радовать. «Поверь мне, подруга! С тобой я могу поговорить обо всем», — дерзко подписала публикацию артистка.