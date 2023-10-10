Актриса Анна Хилькевич рассказала, как спасала возлюбленного-наркомана

Актриса Анна Хилькевич сейчас замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Но в молодости звезда «Универа» была сильно влюблена в другого человека, который страдал от наркотической зависимости. Она пыталась его спасти, но в итоге сама оказалась «на днище».

В интервью певице Наталье Подольской артистка призналась, что была поглощена чувствами и верила, что сможет справиться со всем. Однако это оказалось не так. Чуда не произошло, и возлюбленный Анны не смог отказаться от запрещенных препаратов, а ей из-за связи с ним потом пришлось долго восстанавливаться самой.

Сейчас Хилькевич понимает, что большую роль в том, что она так держалась за этого бойфренда, сыграла гиперопека ее родителей. Они запрещали ей видеться с ним, и из-за этого она бунтовала. Как-то раз артистка даже решила уйти из дома, обидевшись на членов семьи.

«Я помню эту ночь, когда я взяла, собрала чемодан. Ужас. Собрала чемодан, написала записку», - рассказала Анна.

Наученная горьким опытом, звезда поняла, какие ошибки точно не нужно совершать в воспитании детей. Одна из них – это запреты. Хилькевич уверена, что никогда не допустит, чтобы ее дети прошли через подобное. Напомним, что у актрисы подрастают две дочери – Арианна и Мария.

Ранее Анна Хилькевич вспомнила, как врач предсказал ей рождение ребенка с синдромом Дауна.