«Ребенок с синдромом Дауна»: Анна Хилькевич отказалась от аборта и сообщила страшную новость

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как на раннем сроке беременности врачи сообщили о наличии у ребенка синдрома Дауна. Артистка заявила, что вместе с мужем Артуром Волковым было принято решение отказаться от аборта.

Подробностями Хилькевич поделилась в интервью Наталье Подольской в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

«Когда я была беременна Машей, врач сказал, что у меня ребенок с синдромом Дауна», - сообщила актриса.

Это случилось в первом триместре. Доктор сообщил пол и параметр, указывающий на вероятность рождения больного ребенка.

Хилькевич призналась, что две-три недели переживала с мужем эту новость, супруги никому не рассказывали. Актриса сделала перинатальный неинвазивный тест. Но не дожидаясь результата, супруги договорились о следующем: «Мы решили, что мы его оставим, потому что нам дан такой ребенок».

Актриса выступила против абортов и заявила, что беременность – «это святое, «и если она пришла, то нужно это принять».

Напомним, в семье Хилькевич растут две дочери. Одна была рождена в 2015 году, вторая – в 2018-м.

Ранее ведущая Дана Борисова сообщила, что сделала 9 абортов от женатых мужчин.