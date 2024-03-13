Актриса Анна Глаубэ раскрыла диагноз трехлетнего сына

Актриса Анна Глаубэ призналась, что у ее трехлетнего сына выявили дизартрию. Это патологическое состояние, при котором невозможно нормально выговаривать звуки. По ее признанию, она, несмотря на это, хорошо всегда понимала ребенка, а вот окружающие – нет.

Анна отметила, что Даниил очень сильно нервничал из-за того, что не мог выражать свои мысли. Иногда из-за этого он даже кричал и плакал. Ему приходилось указывать пальцем, чтобы люди понимали, что именно он хочет. Осознав, что с этой проблемой нужно бороться, артистка приняла решение обратиться за помощью к специалисту.

После занятий у логопеда мальчику стало значительно лучше. Теперь он уже самостоятельно строит предложения и может изъясняться.

«У него была дизартрия. Это когда слабые мышцы артикуляционного аппарата. „Вялый рот“, назовем это так. Я-то его прекрасно понимала, а окружающие нет», - отметила Глаубэ в беседе с WomanHit.

Актриса также рассказала о характере сына. По ее словам, мальчик очень любит внимание и иногда этим сводит ее с ума.

«Ему важно, чтобы я была все время включена в него, чтобы мы вместе играли, плавали, все делали вместе. А мне хочется иногда просто полежать», - призналась Анна.

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