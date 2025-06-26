Актриса Анна Чиповская воссоединилась с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым после развода

Актриса Анна Чиповская пригласила бывшего мужа Дмитрия Ендальцева на свой день рождения. По всей видимости, экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения после развода.

В личном блоге Анна поделилась кадрами со своего 38-летия. День рождения артистки прошел 16 июня. Поздравить ее в этот день пришли многие звездные гости, среди которых были замечены Ида Галич, Алла Сигалова, Феликс Умаров, Карина Андоленко. Также на фото засветился и Дмитрий Ендальцев, с которым Чиповская тайно разошлась в конце прошлого года.

Отметим, что брак артистов продержался около года. Причину развода они не раскрыли. О расставании Дмитрия и Анны поклонники узнали только тогда, когда актер представил публике новую возлюбленную. Ею оказалась девушка по имени Виктория Сорокина.

Анну тоже подозревали в новом романе после разрыва с мужем. По слухам, она встречалась со звездой «Триггера» Никитой Григорьевым, который младше нее на 9 лет. Однако официально эту информацию актриса не подтверждала.

Ранее Дмитрий Ендальцев рассказал о жизни после развода.