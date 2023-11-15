Актриса Анна Банщикова скрывает мужа: стала известна причина

Актриса Анна Банщикова 16 лет состоит в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым. Она не часто публикует фотографии мужа и объяснила, почему.

Подробности приводит сайт Леди Mail.ru.

«Муж мой слишком красив, чтобы часто его постить, – боюсь, кто-то из моих подписчиц влюбится», - ответила звезда сериала «Ищейка».

Банщикова не привыкла выставлять личную жизнь на показ. По ее словам, кто-то делает карьеру на проблемах и разводах, но это не ее путь.

По мнению артистки, секрет ее крепкого брака в том, что рядом с ней умный и мудрый человек, который сильнее. Им есть, о чем разговаривать, у пары общие интересы.

Супруг иногда помогает Банщиковой в работе: например, изучает предлагаемые контракты. На затянувшиеся смены и поцелуи с другими мужчинами в кино он реагирует с пониманием.

Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что не могла ходить с бывшим мужем в приличные места.