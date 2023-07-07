Актриса Анна Банщикова рассказала, как стала двойником Анжелики Варум

Российская актриса Анна Банщикова поделилась, что однажды ей пришлось стать двойником певицы Анжелики Варум. Звезда «Каменской» пояснила, что это было на одном из концертов.

Об этом сообщает Первый женский.

Банщикова вместе с сооснователем группы «Секрет» Максимом Леонидовым ездила по городам с концертами. Однажды они оказались на шоу, где все артисты выступали дуэтом под фонограмму.

Певец Дмитрий Маликов должен был выступать с Анжеликой Варум, но она почему-то не приехала. Тогда кто-то из присутствующих сказал, что Анна похожа на певицу и предложил ей выступить вместо Варум.

Анну загримировали, она отрепетировала с Маликовым танец и вышла на сцену. По словам Банщиковой, никто не заметил подмены даже во время автограф-сессии.

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