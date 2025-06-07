Елена Захарова рассказала о 7-летней дочери, которая целуется с мальчиками

Актриса Елена Захарова рассказала о 7-летней дочери, которая нашла избранника. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса Елена Захарова рассказала о воспитании дочери Майи. Девочка в этом году пойдет в первый класс. По словам Захаровой, у ее дочери непростой характер.

«С Майей мне помогает моя мама. Ее, конечно, избаловали. Она очень непослушная и избалованная. Я это все понимаю. Но она долгожданный ребенок», — рассказала она.

Актриса добавила, что Майя развита не по годам. Она учится в балетной школе и уже успела сыграть свою первую роль на сцене вместе с матерью.

«Дочь быстро выучила текст и даже ничего не перепутала, что меня удивило. К тому же у нас было мало репетиций», — поделилась она.

По словам Захаровой, 7-летняя Майя уже устраивает личную жизнь — недавно она призналась матери, что встречается с мальчиком.

«Недавно она мне заявила: „У меня есть парень. Мы целовались“. „Майя, что вы делали?“ — спросила я. „Мам, ну что такого? У нас любовь!“ — не растерялась она. Не слишком все рано?» — задалась вопросом актриса.

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