Актриса Анна Ардова не рассказывает о внуке, которому исполнился год. Об этом стало известно из соцсетей знаменитости.

Актриса Анна Ардова хранит молчание о внуке, которого ей подарил ее сын Антон, родившийся в браке артистки с Александром Шадриным. Мамой малыша стала актриса Мария Боровичева.

В соцсетях Боровичева выложила фото с ребенком на руках и подписала снимок.

«Любимому гному месяц. За это время научилась жить так, будто у меня одна рука», — написала она.

Ардова никак не комментирует пополнение в семье — она активно постит в соцсетях театральные афиши предстоящих постановок с ее участием. Некоторые поклонники связывают молчание актрисы со сложными отношениями с сыном. До этого Ардова уже ссорилась с сыном, который уезжал из ее дома к отцу.

Напомним, у Анны Ардовой двое детей — дочь Софья и сын Антон.

Ранее мы писали о том, что беременная певица Кэти Топурия улетела из России накануне родов.