Актриса Ангелина Поплавская рассказала, что отказалась от профессии стоматолога ради съемок в фильмах. Звезда проектов «Все могло бы быть иначе», «Ненастье», «Лед−2», «Дылды», «Мастодонт», «Противостояние», «Любовь Советского Союза», «Молодежка. Новая смена» дала интервью WomanHit.ru.

Артистке достаются разноплановые роли, она очень любит свою профессию. Но когда-то могла стать зубным врачом. Девушка была отличницей, но резко решила изменить свою жизнь.

«Я всегда тянулась к творчеству. В школе участвовала в конкурсах чтецов, занималась школьным телевидением, вела школьные городские мероприятия. Первое желание стать стоматологом было из-за стабильности этой профессии, но душа хотела творить», – поделилась актриса.

Ангелина отметила, что не жалеет о своем выборе. Она давно об этом мечтала и обратилась к родителям. Девушка удивилась, что мама и папа ее поддержали. По ее словам, родители поверили в нее и дали возможность идти к мечте.

Поплавская призналась, что в начале карьеры постоянно снималась и не могла найти время для отдыха. Сейчас она делает перерывы. В это время девушка копит энергию и ищет вдохновение для новых ролей.

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