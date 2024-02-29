Актриса Анфиса Черных вспомнила, как пережила «звездную болезнь». Об этом сообщает aif.ru.

Свою первую роль Анфиса Черных сыграла еще ребенком — ей удалось пройти кастинг в полнометражный фильм «Крыша» Бориса Грачевского. Тогда актрисе было всего 11 лет.

«Это был очень масштабный кастинг! На главные роли пришли пробоваться чуть ли не больше 1000 человек. Многие из них с 4 лет ходили в театральные студии, мамы им создавали все условия для будущей актерской карьеры. А я просто ради интереса пришла и… как-то всех победила», — рассказала она.

После этого Анфиса Черных снималась в «Ералаше», а затем получила одну из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил».

«Помню, меня даже настигла "звездная болезнь". Ну как все это пережить в таком возрасте — в школу не ходила, вокруг ассистенты, чай, кофе, водитель…» — вспомнила она.

Впрочем, эйфория от «звездной болезни» продлилась недолго, призналась Черных.

«Помню, как вернулась в школу с ощущением, что я звезда. Но меня очень быстро осадили: „Слушай, ты столько пропустила, тебе вообще-то сейчас впахивать придется больше, чем остальным, так что давай-ка угомонись“», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Анфиса Черных ответила на критические высказывания Никиты Кологривого.