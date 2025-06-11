Актриса Анастасия Сиваева вернулась к роли Даши в сериале «Папины дочки». Об этом сообщает StarHit.

В обновленной версии сериала «Папины дочки» актрисы Анастасии Сиваевой, сыгравшей одну из сестер, не было. Однако в конце сезона она все же появилась в кадре на несколько секунд. Фанаты начали подозревать, что Сиваева вернется в сериале и оказались правы.

Сначала кадры с Сиваевой со съемочной площадки опубликовала актриса Дарья Мельникова. А позже в Сети появились кадры с улиц Москвы, на которых исполнительница роли Даши сидела в окружении других членов ее сериальной семьи.

Напомним, ранее СМИ сообщали о разводе Анастасии Сиваевой с мужем после десяти лет брака. Что стало причиной расставания, неизвестно.

Ранее мы писали о том, что спектакль с Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко возмутил общественность.