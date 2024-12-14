Актриса Алла Сигалова раскрыла свою симпатию к Евгению Цыганову. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса Алла Сигалова посетила премьеру сериала «Первый номер» и рассказала о том, что она очень любит работы коллеги Евгения Цыганова. По словам Сигаловой, она не пропускает работы актера.

«Поэтому любое появление этого большого артиста — в кино ли, в театре ли — обязательно нужно смотреть. Это мой главный месседж», — рассказала она.

Алле Сигаловой 65 лет. Она является преподавателем актёрского мастерства школы-студии МХАТ, на счету Сигаловой десятки спектаклей, над которыми она работала как режиссёр-постановщик и хореограф-постановщик.

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