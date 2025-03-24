Актриса Алла Казакова решила выйти из спектакля после избиения женой режиссера

Актриса Алла Казакова решила выйти из спектакля «Сказки Старого Ворона» после избиения женой режиссера. Известно, что они обе были задействованы в постановке и ссорились на читках и репетициях.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По информации издания, 49-летняя актриса выслушивала обвинения в бездарности, а 22 марта после спектакля получила удар в нос.

Родственники Аллы присутствовали на спектакле, они признались, что «шокированы».

Актрисы вместе выступали в злополучный вечер, до этого 3,5 года репетировали постановку. 22 марта Мария Беляева захотела вызвать актрису на разговор, но безуспешно, потом нагрубила во время поклона. Выяснение отношений продолжилось на банкете после премьеры. Беляева выхватила телефон коллеги, тогда Алла направилась к режиссеру рассказать про случившееся. У его кабинета все и произошло.

Казаковой дали салфетки, она вызвала такси, чтобы добраться до дома, а потом отправилась в травмпункт. Сняла побои и посредством телефонограммы обратилась в ОМВД.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина избил соседа за вопрос о его делах.