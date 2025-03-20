Актриса Алла Довлатова заявила, что нужно запретить продажу колбасы детям

Российская актриса Алла Довлатова поддержала идею главы общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова запретить продажу чипсов несовершеннолетним и ввести на них акциз. Похожие меры она предлагает внедрить в отношении колбасы.

«Конечно же, я положительно к этому отношусь, хочется, чтобы детей наших не травили. [Чипсы] — вредный продукт, зачем он нужен? Я бы ещё много всего вредного туда бы включила. [Все], где есть химия и „ешки“, — колбаса та же самая», — приводит ее слова «Абзац».

При этом Довлатова отметила, что и среди колбасной продукции встречается качественная — однако ее, по словам артистки, существенно меньше.

В целом же Алла Александровна признает, что полностью убрать такую продукцию с полок магазинов не удастся — потому что это «большой бизнес».

Ранее Довлатова рассказала о воспитании внука и роли бабушки.