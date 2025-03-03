«Это так необычно»: Алла Довлатова рассказала о воспитании внука и роли бабушки

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова в прошлом году стала бабушкой. В интервью сайту «Страсти» звезда рассказала, как справляется с этой ролью.

«Я очень рада, что у меня появился внук, это так необычно. Безумно люблю своих детей. Моей младшей дочери всего семь лет, она такая маленькая девочка. Я ее тискаю, мы решаем с ней задачки для первого класса. В связи с этим я – молодая мама. И вдруг появляется маленький ребеночек, но уже не твой. Как бы твой, но он не твой. Я его сейчас вожу на массажи, он на меня так внимательно смотрит. Но я понимаю, что сейчас я его еще не так люблю, как буду любить в дальнейшем. Есть материнские чувства, когда ты начинаешь любить ребенка сразу, с первой секунды как на него посмотрел и всё. Любишь больше, чем себя. В ситуации с внуком, ты сначала умиляешься. Любишь этого ребенка, но можешь часто не видеть. Как я – работы много, я его могу неделю не видеть», – поделилась артистка.

Алла отметила, что дочь часто присылает фото и видео с внуком. Ее радует, что мальчик быстро растет и с каждым днем «становится краше». Сейчас она видит в нем не просто ребенка, а красивого мальчика.

«Наверное, основные чувства проснутся, когда он будет реагировать, улыбаться, говорить «баба», идентифицировать. Вот тогда все это разгорится пламенем. Это и есть отличие бабушки от родителя», – добавила телеведущая.

Довлатова призналась, что гордится дочерью, и отметила, что наследница стала прекрасной и замечательной мамой.

Полное интервью Аллы Довлатовой о знакомстве с мужем, отношении к критике и увлечениях можно прочитать здесь.